مقتل رئيس عمليات الحوثيين في صنعاء اليمنية

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عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابيةوكالات
لقي رئيس عمليات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للمليشيات الحوثية مصرعه في العاصمة اليمنية صنعاء.
وذكرت وسائل إعلام تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية أن رئيس عمليات المنطقة
وكان المترب قد قتل بغارة جوية
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