مقتل رئيس عمليات الحوثيين في صنعاء اليمنية

عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية وكالات لقي رئيس عمليات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للمليشيات الحوثية مصرعه في العاصمة اليمنية صنعاء. وذكرت وسائل إعلام تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية أن رئيس عمليات المنطقة Advertisements العسكرية المركزية في صنعاء، العميد الركن محمد محمد عبدالله المترب، قد لقي مصرعه. العسكرية المركزية في صنعاء، العميد الركن محمد محمد عبدالله المترب، قد لقي مصرعه. وكان المترب قد قتل بغارة جوية للتحالف في منطقة فرضة نهم التابعة لمحافظة صنعاء، الأحد الماضي، إلا أن الحوثيين تكتموا عن خبر مقتله حتى تم إعلان خبر تشييعه اليوم في العاصمة اليمنية صنعاء ودفنه فيها بمقبرة ماجل الدمة.

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