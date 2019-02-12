الشرطة المغربية تعتقل 3 فرنسيين بشبهة الانتماء إلى داعش

الشرطة المغربية - ارشيفية

وكالات

اعتقلت الشرطة المغربية 3 فرنسيين بمدينة سلا غربي البلاد، إثر الاشتباه في تورطهم في تمويل الإرهاب والارتباط بمسلحين ينشطون في تنظيمات متشددة.

وقالت الشرطة المغربية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن التحريات كشفت تواصل

المشتبه فيهم مع مقاتلين من تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وذكرت شبكة سكاي نيوز عربية أن المعتقلين كانوا يحاولون جمع تبرعات لفائدة متطرفين بغرض تمويل عمليات

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إرهابية داخل المغرب وخارجة.

وأورد البيان أن الموقوفين أحيلوا إلى النيابة العامة المكلفة مكافحة الإرهاب، بهدف استكمال التحقيقات معهم.

ومنذ الهجومين الانتحاريين في الدار البيضاء (33 قتيلا) عام 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) في 2011، شدد المغرب إجراءاته الأمنية، وعزز تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.