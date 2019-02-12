نتنياهو يحذر إيران: صواريخنا بعيدة المدى

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن صواريخ إسرائيل يمكنها أن تضرب أي عدو في المنطقة، بما في ذلك إيران.
وقال المتحدث باسم نتنياهو أوفير جندلمان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي قام بزيارة قاعدة حيفا البحرية، اليوم الثلاثاء.
وقال جندلمان "تفقد رئيس الوزراء قاعدةحيفا البحرية، وقال إن صواريخ إسرائيل تستطيع أن تصل إلى مسافات بعيدة جدا وإلى كل عدو، بما في ذلك وكلاء إيران في منطقتنا".
وتابع في تدوينة على تويتر: "نعمل باستمرار وفق الحاجة لمنع
ونشر المتحدث باسم نتنياهو صورا لرئيس الوزراء خلال تفقده القاعدة العسكرية ووحدات الصواريخ والقطع البحرية فيها.
وتشهد السنوات الأخيرة حرب كلامية بين إسرائيل وإيران، التي تهدد بتدمير تل أبيب، ردا على التصعيد الإسرائيلي ضد مواقع تقول إنها لقوات إيرانية في سوريا.
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