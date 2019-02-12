إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق شمال غزة

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أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية قبالة شاطئ بيت لاهيا شمال قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.
وكان الآلاف قد بدأوا بالتوافد مساء اليوم إلىمخيم العودة على الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة قرب بلدة بيت لاهيا، تلبية لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي دعت للمشاركة
وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز والرصاص المطاطي صوب عشرات الشبان الذين اقتربوا من السياج الأمني البحري قرب موقع زكيم العسكري التابع للاحتلال.
ورفع الشبان أعلام فلسطين وشعارات تدعو لكسر الحصار عن القطاع.
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