لافروف: تعزيز غير مسبوق لقدرات الناتو قرب الحدود الروسية

قوات حلف شمال الاطلسي - ارشيفية

وكالات

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، تعزيزات حلف "ناتو" العسكرية قرب حدود بلاده، بـ"غير المسبوق".

وقال لافروف، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي تيمو يسواني في موسكو، إن "الحقائق واضحة، تدل على استمرار ناتو في تعزيزاته العسكرية غير المسبوقة على مقربة من روسيا، حيث يزيد بناه التحتية

العسكرية، وأعداد قواته، كما تضاعف عدد المناورات، سواء في مياه بحر البلطيق والبحر الأسود، أو في الجو"، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

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وأضاف وزير الخارجية الروسي أن حلف شمال الأطلسي يتقاعس عن التأكد من تشغيل الأجهزة المجيبة للرادار الموجودة على متن طائراته والتي

تساعد في ضمان أمن الطيران، وذلك على الرغم من إثارة روسيا لهذه المسألة مرارًا خلال اجتماعات مجلس "روسيا - ناتو"، قائلاً "هم يفضلون مناقشة وجهة نظرهم بشأن التطورات في أوكرانيا والتي تأتي نتيجة انقلاب دعموه".

كما صرح لافروف بأن الدول الغربية لم تستجب لمبادرات روسيا في مناسبات عديدة بشأن إطلاق حوار خبراء جاد بشأن الأمن الالكتروني بدلا من "النقاشات الصاخبة حول من الذي يشكل التهديد في هذا المجال".