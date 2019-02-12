كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 30 إرهابيا من حركة الشباب في عملية صومالية أمريكية مشتركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون مساء السبت ان القوات المسلحة الوطنية الصومالية قتلت 30 مسلحا من حركة الشباب في عملية مشتركة في جامامي في ولاية جوبا السفلى الجنوبية بالصومال.

وقال سعيد جوجاد ، المتحدث باسم العمليات في جوبالاند ، للصحفيين إن القوات المسلحة الوطنية الصومالية مدعومة بقوات جوبا البرية وقيادة الولايات المتحدة في إفريقيا قتلت 30 متطرفا من حركة الشباب في عملية في بلدة جامام في جوبا السفلى.

"شنت القوات المشتركة هجمات في جامامي مما أسفر عن مقتل 30 من مقاتلي الشباب. وسنقوم بتكثيف العمليات لاجتثاث الارهابيين من منطقتنا".

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وقال جبريل آدم ، أحد السكان لوكالة أنباء ((شينخوا)): "لقد سمعنا دوي انفجار في جامامي ، وعلمنا أن مقاتلي الشباب في المدينة تعرضوا لهجوم من قبل القوات الحكومية".

حيث كانت القوات الحكومية تقوم بعمليات كبيرة لطرد متشددي الشباب من المناطق الوسطى والجنوبية.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربة جوية جديدة ضد حركة الشباب للحد من التهديد ضد شركائه في الصومال ومنع حركة الشباب من التخطيط لهجمات إرهابية في أنحاء البلاد.

وقالت القيادة الامريكية في افريقيا في بيان يوم السبت ان ضربة يوم الجمعة ضربت قرب كوبون التي لا تبعد كثيرا عن مدينة كيسمايو الساحلية في المنطقة الجنوبية.وعلى الرغم من أن الجيش الأمريكي لم يذكر عدد الضحايا في إضراب الجمعة ، إلا أن مصادر مستقلة قالت إن ثمانية متمردين على الأقل قتلوا.