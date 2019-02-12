كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 1112 خرقاً حوثياً للهدنة خلف 76 ضحية في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرقت ميليشيا الحوثي الانقلابية اتفاق الهدنة في الحديدة 1112 مرة منذ سريانها في 18 ديسمبر الماضي، إلى 9 فبراير.

ونقل تقرير لموقع سبمتبرنت اليوم الثلاثاء، عن وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن "تلك الخروقات أودت بحياة 76 مدنياً وإصابة 492 آخرين جراح بعضهم خطيرة".

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ولفتت الوكالة اعتماداً على تقارير ميدانية إلى استهداف الميليشيا للبعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والمسؤولة عن إعادة الانتشار، إضافة لاستهدافها مخازن القمح والدقيق والمواد الإغاثية الأخرى وهو ما يعد استهتاراً بالمجتمع الدولي.

وبينت التقارير، أيضاَ استمرار الميليشيا في تعزيز مواقعها الدفاعية بشكل كبير، عير زراعة الألغام، وحفر الخنادق، والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية، في استفزاز للجيش اليمني والتحالف العربي، وفي تعمد واضح لافشال اتفاق ستوكهولم.