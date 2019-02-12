كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان.. اعتقال أساتذة جامعيين قبل وقفة احتجاجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقل عناصر الأمن السوداني، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأساتذة الجامعيين في الخرطوم كانوا متوجهين للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد حكم الرئيس عمر البشير، بحسب ما صرح زملاؤهم.

وتهز احتجاجات دامية السودان منذ قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز 3 أضعاف في ديسمبر الماضي، وانتشرت التظاهرات في جميع أنحاء البلاد، وتحولت إلى مطالبة باستقالة البشير.

ونشرت السلطات عناصر من قوات الأمن قرب جامعة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، أين كان عدد من أساتذة الجامعات والمحاضرين ينوي المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، بحسب شهود عيان.

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وقال المتحدث باسم مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم ممدوح محمد الحسن: "اعتقلت قوات الأمن من أمام دار أساتذة جامعة الخرطوم 14 أستاذاً ومحاضراً، 8 منهم من جامعة الخرطوم، و6 من جامعات أخرى، عندما كانوا يحاولون بدء وقفة احتجاجية دعا إليها تجمع أساتذة ومحاضري الجامعات السودانية، بالتعاون مع المهندسين السودانيين".

ولم يتمكن العديد من الأساتذة الآخرين من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية بعدما أغلق الأمن بوابة المكان الذي تجمعوا فيه قبل المغادرة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.

وذكر محاضر في جامعة الخرطوم، أن عناصر الأمن اعتقلوا 14 أستاذاً.