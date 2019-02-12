كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول بـ"الفاو": نستهدف رفع الوعي بأهمية سلامة الغذاء عبر استراتيجية دولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسئول سلامة الغذاء بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ماركوس ليب، إن هناك أكثر من 600 مليون شخص في العالم يمرضون بسبب سوء معايير السلامة والأمن الغذائي، وأغلبهم من الأطفال دون الخمس سنوات وأيضا الذين يعانون من مشاكل مزمنة، مشيرا إلى أن هناك مليوني شخصي في العالم يموتون بسبب تلوث الغذاء والماء جراء أمراض تبدأ بالإسهال وحتى السرطان.

وأضاف ليب خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أن منظمة "الفاو" وضعت استراتيجية دولية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الغذاء بالنسبة للمستهلكين وأيضا منتجين الغذاء، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية عقدت ندوات من أجل نشر الوعي على المستوى القومي في الدول.

وأوضح ليب أن "الفاو" قامت بتحديد أساليب لإنتاج الغذاء بشكل صحي من خلال زيادة الوعي حول نظافة الغذاء وحمايته خلال نقله وتجهيزه حتى يصل للمستهلك، لافتا إلى أن هناك أساليب مختلفة يمكن اتباعها من خلال الحكومات والخبراء للحفاظ على استقرار سلامة الغذاء وصولاً للمستهلك، ومن أجل تمكينهم من انتاج غذاء يتحلى بالمعايير الدولية وذلك في اطار التطور الاقتصادي.