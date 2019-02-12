الأمن السوداني يعتقل عددا من أساتذة الجامعات والإعلاميين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد تجمع سوداني مستقل وشهود عيان، أن القوات الأمنية اعتقلت، اليوم الثلاثاء، عددا من أساتذة الجامعات والإعلاميين، على هامش وقفتين احتجاجيتين منفصلتين بالعاصمة الخرطوم، دعا لهما تجمع المهنيين السودانيين.

وقال بيان صادر عن تجمع الإعلاميين السودانيين، إن القوات الأمنية، اعتقلت عددا من الإعلاميين قبل بدء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الإعلام بالخرطوم، تطالب بالحريات وحرية الصحافة والإعلام.

وأضاف البيان، أن عددًا من الإعلاميين وأساتذة الإعلام، توافدوا لموقع الوقفة، لكن القوات الأمنية اعتقلت الإعلاميين: أبوبكر عابدين، ووائل محمد الحسن، وعزيزة عبد الكريم، وآخرين، لم يتبين عددهم وهويتهم بعد، فيما لم تنفذ الوقفة.

وفي سياق متصل، قال شهود عيان، إن الأمن اعتقل عددا من أساتذة الجامعات، أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية بدار أساتذة جامعة الخرطوم، وسط العاصمة، داعمة لمطالب المتظاهرين بإسقاط النظام وتنحي الرئيس عمر البشير.

وأضاف الشهود، أن قوات من الأمن قامت باعتقال أساتذة الجامعات أثناء خروجهم من دار جامعة الخرطوم لتنفيذ وقفة احتجاجية (دون ذكر عددهم).

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فيما أفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عدد المعتقلين من أساتذة الجامعة بلغ 16 أستاذا، فيما تم تنفيذ الوقفة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية، غير أنها تدعي أن المتظاهرين يتسلل بينهم مخربون، وأنها تستخدم "أقل قوة ممكنة" لتفريق احتجاجات غير قانونية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نفذ الأطباء والصيادلة وأخصائيو المختبرات الطبية، وقفات احتجاجية في 9 مدن سودانية هي الخرطوم، مدني، الأبيض، وشندي ونيالا والقضارف وكسلا وسنار وسنجه.

ومنذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، أمس الإثنين، إن عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان بلغ نحو 51.