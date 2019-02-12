انت الان تتابع تفاصيل خبر نظام الأسد يطلق سراح 20 معتقلاً في عملية تبادل بريف حلب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 07:05 مساءً - أطلق النظام السوري، اليوم الثلاثاء، سراح 20 معتقلاً من سجونه مقابل تسلم أسرى له لدى فصائل المعارضة، بموجب عملية تبادل في مدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا.

وقالت وسائل إعلام سورية إن من بين المعتقلين عشر نساء بينهن خمس نساء من حمص ومعتقلتان مع أبنائهما.

وذكر موقع "عنب بلدي" أن الصفقة جرت برعاية تركية- روسية بين قوات النظام من جهة و"الجيش الوطني" من جهة أخرى.

وأضافت أن من بين أسماء المعتقلات المفرج عنهن: هيام حلواني، آلاء حاج حسن، أميرة حبيجان، بشيرة حبيجان، نعمة عجم.

من جانبها قالت وكالة النظام الرسمية (سانا) عبر موقعها الرسمي، إنه تم "تحرير عدد من المختطفين كانوا محتجزين لدى التنظيمات المسلحة في ريف حلب الشرقي"، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

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ونشرت الوكالة صوراً من عملية التبادل ظهرت فيها فرق من الهلال الأحمر تشرف على العملية بشكل كامل.

وبين الحين والآخر تحدث صفقات مشابهة بين سلطات رئيس النظام بشار الأسد والفصائل المعارضة، يفرج بها الأول عن معتقلين مدنيين غالباً ما يكون بينهم نساء وأطفال.

وتعد قضية المعتقلين السوريين من القضايا الأبرز في المباحثات السياسية الدولية فيما يخص سوريا، رغم رفض نظام الأسد الخوض فيها.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجود 117 ألف معتقل سوري بالأسماء، إلا أن التقديرات تشير إلى أن العدد يزيد على 215 ألف معتقل، 99% منهم موجودون في معتقلات النظام السوري.