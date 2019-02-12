اعتصام في ساحة رياض الصلح تحت شعار "لا ثقة بهذه الحكومة"

ينفذ في هذه الاثناء عدد من الاشخاص اعتصاما في ساحة رياض الصلح تحت شعار "لا ثقة بهذه الحكومة".
يذكر أنه سيعقد على يومين جلسات لمجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري.
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