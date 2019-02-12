اعتصام في ساحة رياض الصلح تحت شعار "لا ثقة بهذه الحكومة"

ينفذ في هذه الاثناء عدد من الاشخاص اعتصاما في ​ساحة رياض الصلح​ تحت شعار "لا ثقة بهذه ​الحكومة​".

يذكر أنه سيعقد على يومين جلسات ل​مجلس النواب​ لمناقشة ​البيان الوزاري​.