بعاصيري: البنك المركزي يبذل جهوده ويساهم قدر المستطاع في زيادة الانتاج

ابدى نائب حاكم مصرف ​لبنان​ محمد بعاصيري تفاؤله ب​تشكيل الحكومة​، مشيرا الى ان خلال الزيارات التي نقوم بها الى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، لمسنا تجاوبا واهتماما كبيرا وتأكيدا واصرارا على الدفع قدما في ​محاربة الفساد​.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، شدد بعاصيري على ان "العلاقات بين لبنان او اي دولة اخرى بما فيها ​ايران​ لا علاقة ل​مصرف لبنان​ بها بل ​الحكومة اللبنانية​ هي التي تقرر، اما بالنسبة الى الشق المتعلق بالعقوبات، لبنان معروف انه يمتثل ويتماشى ويحترم انظمة الدول التي يوجد فيها مصارف مراسلة للمصارف اللبنانية".

وذكّر ان "مصرف لبنان كان قد اصدر في العام 2012 تعميما حمل الرقم 126، يطلب فيه من المصارف احترام القوانين وجميع الانظمة التي تحكم مصارف المراسلة"، مشددا على ان "ما يهمنا هو التعامل الجيد والممتاز مع المصارف المراسلة اكان في ​اميركا​ او ​اوروبا​ او اسيا او في اي مكان في ​العالم​، وبالتالي مصرف لبنان يحرص على الامتثال، كونه جزء من ​المجتمع الدولي​ ".

وردا على سؤال حول الحوافز الذي يقدمها مصرف لبنان، اشار بعاصيري الى ان "​المصرف المركزي​ يقدّم العديد من الحوافز منذ عدة سنوات والهدف منها المساهمة في تنمية ​الاقتصاد اللبناني​"، قائلا: "ان مصرف لبنان بالمقارنة مع المصارف المركزية في العالم يقوم بدور استثنائي لان لبنان بلد استثنائي، فقد بقي لسنوات دون حكومات او دون رئيس جمهورية، وبالتالي هناك وضع معين يفترض التكيف معه".