تأجيل الاستماع إلى الشهود بقضية قتل علي الزين لزوجته سارة الأمين إلى 9 نيسان

استمع رئيس ​محكمة الجنايات​ في ​جبل لبنان​ القاضي ​إيلي الحلو​، إلى الشهود في قضية علي الزين المتّهم بقتل زوجته سارة الأمين، وهما جيران الأمين: الصحافية رنا محمد وإبراهيم السعد.

وقد أكّدا على ما حدث من تفاوض ومصالحات وتسوية عشية مقتل سارة، و"لكنّهما استفاقا في صباح اليوم التالي على صوت 17 رصاصة أدّت إلى مقتل سارة الأمين".

من ثمّ، استمع الحلو إلى ابن المغدورة محمد علي الزين، الّذي أكّد واقعة أنّ "والده كان دائمًا يهدّده بالقتل هو واخواته ووالدته، وهو نفّذ جريمة قتل والدته بدم بارد". واتّخذ الابن محمد صفة الادعاء الشخصي على والده علي الزين، طالبًا الإعدام له.

وتأجّلت جلسة الاستماع إلى الشهود إلى 9 نيسان، لتقديم تقرير لجنة الأطباء والاستماع إلى شهادة الطبيب الدكتور يوسف فارس.