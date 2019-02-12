شاتيلا التقى لحود وعرض معه الأوضاع الراهنة

عرض رئيس "المؤتمر الشعبي ال​لبنان​ي" ​كمال شاتيلا​، مع ​رئيس الجمهورية​ الأسبق العماد ​اميل لحود​ الاوضاع الراهنة. ولفت شاتيلا الى اننا "لاحظنا تفاؤل لحود بالحاضر والمستقبل على صعيد المنطقة العربية، مع تحفظاته عن الاوضاع الداخلية لانه لم يوافق على ​قانون الانتخاب​ ولا يرضى باستباحة ​القضاء​ وكل الممارسات الفاسدة، واتفقنا مع فخامته على اهمية تطبيق دستور ​الطائف​ بالكامل واستقلالية السلطة القضائية وضرورة استعادة الدولة لأملاكها البحرية والبرية المستباحة، واتخاذ المواقف الوطنية التوحيدية المتحررة الرافضة لاي تدخل أجنبي في شؤون لبنان".

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