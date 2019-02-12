اتحاد لجان الأهل بالمدارس الخاصة: زريق شهيد التقصير المتمادي من الدولة بحق المواطن

تقدّم "اتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة" بأحر التعازي من عائلة المرحوم جورج زريق "شهيد التقصير المتمادي منذ سنوات طويلة في حق المواطن اللبناني للعيش بكرامة وللحصول على ابسط الحقوق التي تنص عليها شرعة حقوق الإنسان والدستور اللبناني". وأشار الى ان "حرية التعليم ومجانيته هي من مسؤولية الدولة التي من المفترض ان تؤمن لمواطنيها تعليما عاما مجانيا لائقا ومتوافرا لجميع اللبنانيين. فيما ومنذ الاستقلال لم تكن يوما المدرسة الرسمية خيارا جديا".
ولفت الاتحاد في بيان، الى ان "الوضع الإقتصادي ونسبة البطالة المرتفعة في تفاقم مستمر في السنوات الاخيرة، إلا أن المشرّع وعلى رغم التحذيرات وبعكس الدراسات العلمية ومعارضة المراجع الاقتصادية المختصة فرض القانونين رقم 45 و 46 وأرهق المواطن بضرائب إضافية من دون الاخذ في الاعتبار تداعيات هذه القوانين على الوضع المعيشي للبنانيين المحرومين اصلا من ابسط حقوقهم فإننا نعتبر المأساة التي حصلت في بكفتين نتيجة مباشرة لتنصل الدولة من مسؤولياتها".
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