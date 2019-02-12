مؤيد لدونالد ترامب يعتدي بالضرب على مصور "بي بي سي" في تكساس

اعتدى مؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعنف شديد على مصوّر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" خلال الحملات للرئيس الأميركي تحت عنوان "اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً" (Make America Great Again) في إل باسو بولاية تكساس.
وأوضحت شبكة "بي بي سي" أن مؤيد ترامب اعتدى على المصور رون سكينز عندما كان الرئيس الأميركي يلقي خطابه وقد قام الأمن بإبعادهم عن بعضهم ويشألهم عما إذا كانوا بخير ويكمل.
وقد أوضح مراسل بي بي سي في واشنطن بأن "الإعتداء على المصور كان فظيعاً وقاسياً".
وبعد نصف ساعة من الحادثة، هاجم ترامب خلال خطابه، وسائل الإعلام ووصفها بأنها "غير صادقة"، مشدداً على أن "وسائل الإعلام هي عدوة المواطنين".
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