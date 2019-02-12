مؤيد لدونالد ترامب يعتدي بالضرب على مصور "بي بي سي" في تكساس

اعتدى مؤيد للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بعنف شديد على مصوّر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" خلال الحملات للرئيس الأميركي تحت عنوان "اجعلوا ​أميركا​ عظيمة مجدداً" (Make America Great Again) في إل باسو بولاية ​تكساس​.

وأوضحت شبكة "بي بي سي" أن مؤيد ترامب اعتدى على المصور رون سكينز عندما كان الرئيس الأميركي يلقي خطابه وقد قام ​الأمن​ بإبعادهم عن بعضهم ويشألهم عما إذا كانوا بخير ويكمل.

وقد أوضح مراسل بي بي سي في ​واشنطن​ بأن "الإعتداء على المصور كان فظيعاً وقاسياً".

وبعد نصف ساعة من الحادثة، هاجم ترامب خلال خطابه، وسائل الإعلام ووصفها بأنها "غير صادقة"، مشدداً على أن "وسائل الإعلام هي عدوة المواطنين".