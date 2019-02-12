مسؤول بـ"حماس" يحمل إسرائيل مسؤولية قتل الفلسطينيين على حدود غزة

حمل القياديّ في حركة "حماس" ​إسماعيل رضوان​، إسرائيل "مسؤولية قتل الفلسطينيين على حدود غزة خلال المظاهرات السلمية"، مشيراً إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية على ارتكابه جرائم ضد الإنسانية واستهداف الأطفال الأبرياء العزل".

ولفت إلى أن "دماء الطفلين الفلسطينيين، اللذين قتلهما ​الجيش الإسرائيلي​ على حدود غزة الجمعة الماضية "ن تذهب هدرا"، مشيراً إلى أن "الرد على جرائم الاحتلال سيكون باستمرار مسيرات العودة والمقاومة بكافة إشكالها حتى نحقق أهداف شعبنا المتمثلة بكسر الحصار والعودة لأراضي الفلسطينية المحتلة ".

وأشار إلى ان "إجرام الاحتلال الإسرائيلي وقتله للأطفال والأبرياء لن يوقف مسيرات العودة ولن يوقف المسير البحري ولن يوقف ​المقاومة الفلسطينية​"، لافتاً إلى أن "مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة بأدواتها السلمية وطابعها الشعبي حتى تحقيق أهدافها برفع الحصار بشكل كامل دون قيد أو شرط وبالحقوق الوطنية وعلى رأسها ​حق العودة​ للأراضي الفلسطينية".