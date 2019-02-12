مجلس النواب الروسي وافق على مسودة قانون لعزل البلاد عن شبكة الإنترنت

صوّت 334 من أعضاء ​مجلس النواب​ الروسي (الدوما الروسي) لصالح مسودة قانون، قد يؤدّي إلى قطع ​الإنترنت​ في البلاد عن الخوادم في الخارج. وقد عارض المسودة، في القراءة الأولى، 47 عضوًا.

وذكرت المسودة "أنّها تهدف لجعل البلاد في موقع أفضل لصدّ أي هجمات إلكترونية محتملة من الخارج، بخاصة من ​الولايات المتحدة الأميركية​". وتنصّ على أنّه "سيتمّ إلزام شركات الاتصالات الروسية بتوفير القدرة على التحكم المركزي في حركة الإنترنت".

ويصرّ واضعو مشروع القانون أنّ على ​روسيا​ أن تضمن أمن شبكاتها، بعدما كشف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن استراتيجية بلاده الجديدة المتعلقة بمجال الأمن المعلوماتي العام الماضي.

وكان قد طُلب من الشركات الروسية الّتي تقدّم خدمات الإنترنت، طرح سبل لحماية البلاد بصورة موثوقة من الهجمات الإلكترونية، وذلك بحلول الأول من نيسان المقبل.