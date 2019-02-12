سيناتور ديمقراطي: بولتون يمهد لحرب ضد إيران وعلى الأميركيين اليقظة

لفت السيناتور الديمقراطي ​كريس مورفي​ إلى أن "مستشار الامن القومي الاميركي ​جون بولتون​ يمهد لحرب ضد ​إيران​ وعلى الأميركيين اليقظة"، مشيراً إلى ان "بولتون يتذرع بسعي إيران لامتلاك أسلحة نووية وهو أمر غير صحيح"، مضيفاً: "​الاستخبارات الاميركية​ تؤكد عدم صحة ادعاءات بولتون بشأن ​ايران​ وهو يعلم ذلك".

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