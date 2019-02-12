نتانياهو: صواريخنا تستطيع أن تصل إلى كل عدو

حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ من أن "​الصواريخ​ الاسرائيلية قادرة على الوصول الى مسافات بعيدة جدا"، مشيراً إلى أن "صواريخنا تستطيع أن تصل إلى مسافات بعيدة جدا وإلى كل عد، بما في ذلك وكلاء ​إيران​ في منطقتنا".

ولفت إلى "اننا نعمل باستمرار وفق الحاجة لمنع إيران من التموضع عسكريا على حدودنا الشمالية وفي المنطقة بشكل عام، نفعل كل ما يلزم".