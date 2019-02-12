ديمتري بيسكوف: لم نخطط لشراكة رسمية مع "أوبك"

أفاد المتحدث باسم ​الكرملين​ ​ديمتري بيسكوف​ بأن "​روسيا​ لم تخطط لعقد شراكة رسمية مع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، مشيراً إلى أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ تبادل وجهات النظر مع عدد من الزعماء حول احتماليات تعاون بين روسيا وأوبك".

ولفت إلى أن "بوتين قيم هذا الموضوع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقد جرى التركيز خلال التقييم على أن صيغة التعاون الحالي، تعتبر فعالة على صعيد موازنة أسعار ​النفط​ العالمية، ولذلك، فلا نخطط لإجراء شراكة مع "أوبك".