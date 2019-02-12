مقدونيا ترفع علم "ناتو" على مبنى الحكومة الرئيسي في العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - سكوبي – (أ ش أ):
رفعت السلطات في مقدونيا اليوم الثلاثاء، علم حلف شمال الأطلسي (ناتو) على المبنى الرئيسي للحكومة؛ فيما يستمر الحلف في أعمال التصديق على انضمام مقدونيا إليه.
وقال رئيس الوزراء المقدوني زوران زاييف - خلال المراسم - إن بلاده حققت هدفا تاريخيا بقبول انضمامها إلى الحلف تحت اسمها الجديد "جمهورية مقدونيا الشمالية"، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، ومن المتوقع أن تعتمد البلاد اسمها الجديد رسميا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
ويجب أن توافق جميع الدول أعضاء الحلف (29 دولة) على انضمام مقدونيا الشمالية للحلف، ووافقت حتى الآن اليونان وسلوفينيا.
يشار إلى أن اليونان سحبت اعتراضها على انضمام مقدونيا للحلف بعدما توصلتا إلى اتفاق لتغيير مقدونيا اسمها لإنهاء نزاع دام لعقود.. إذ كانت ترى اليونان أن اسم جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة ينطوي على أطماع إقليمية بمنطقة في شمال اليونان.
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