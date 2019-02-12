"يوم رياضي" لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين في "فنية المنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:
نظمت كلية التربية الفنية في جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، يوم رياضي ترفيهي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وطلاب الكلية من الفرق المختلفة، ضمن استعدادات الكلية لبدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وتنفيذًا لتوصيات مجلس الجامعة خلال اجتماعه الأخير بتنفيذ جميع كليات الجامعة يوم رياضي يُوفر أبعاد التماسك المؤسسي ودعم واستقرار الحالة النفسية لمنتسبي الجامعة والخروج من رتابة العمل.
شارك في فعاليات اليوم الرياضي، الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وأمين الكلية والعاملين، وطلاب الفرق المختلفة بالكلية، وذلك لممارسة جميع الأنشطة الرياضية من كرة قدم، وتنس الطاولة، وشد الحبل، وشطرنج، وكرة طائرة، ومارثون للجري، وضربات جزاء.
وقالت الدكتورة أمل أبو زيد، إن كلية التربية الفنية هي أولى كليات الجامعة تنفيذًا لمبادرة اليوم الرياضي المفتوح، مضيفةً بأن مثل هذه الفعاليات تعمل على تفريغ الطاقات السلبية استعدادا لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.
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