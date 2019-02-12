ولي عهد أبوظبي يؤكد سعي الإمارات لتحقيق أهدافها في قطاع الفضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي – (أ ش أ):
أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، سعي الدولة لتحقيق أهدافها في قطاع الفضاء وعلومه، وإطلاق المشاريع والمبادرات التي من شانها أن تعزز موقع الإمارات في هذا القطاع الحيوي.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك جاء خلال استقبال ولي عهد أبوظبي رئيس شركة فيرجين جلاكتيك ريتشارد برانسون المتخصصة بإطلاق الأقمار الصناعية إلى المدارات القريبة وكذلك السياحة إلى الفضاء.
من جهته، قال ريتشارد برانسون إن دولة الإمارات دخلت هذا المجال كلاعب رئيسي على الساحة الإقليمية والدولية.
يذكر أن برانسون قدم هدية لولي عهد أبوظبي عبارة عن علم دولة الإمارات الذي صعد إلى الفضاء على رحلة الشركة موخرا، موضحا أن الهدية تثمن الدور الذي تقوم به دولة الإمارات وتقديرا لرؤيتها ونهجها في مجال الفضاء.
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