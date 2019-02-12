بالصور.. تسليم 50 ألف "تابلت" لطلاب الثانوية العامة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

أعلن رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن المديرية تسلمت 50 ألف و19 جهاز "تابلت" من مخازن الوزارة، وذلك ليتم توزيعها على 20 إدارة تعليمية مختلفة بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار رمضان، إلى أنه سيتم توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي وهيئة التدريس وإدارة المدرسة، وذلك عقب الانتهاء من تقديم الأوراق اللازمة من أولياء أمور الطلاب وسداد التأمين اللازم لتلك الأجهزة.

من جانبه، تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدرسة الثانوية للبنات بمدينة منيا القمح، حيث اطمأن على تسليم أجهزة "التابلت" لطالبات المدرسة، تنفيذًا لخطة وزارة التربية والتعليم بتزويد طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بأجهزة "التابلت" للارتقاء بمنظومة التعليم، والعمل على تقديم تعليم جيد للطلاب باعتبارهم صناع المستقبل.

وفور الاطمئنان والتأكد من انتظام اليوم الدراسي، تجول المحافظ داخل الفصول المدرسية، حيث تفقد وحدة "IT" والخاصة بـ"سيرفر الانترنت" الخاص بتهيئة أجهزة "التابلت" على "بنك المعرفة" المصري، والذي يحتوي المادة العلمية المستخدمة في الدراسة.