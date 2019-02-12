ماي تطالب المشرعين بالمزيد من الوقت للتفاوض بشأن "بريكست"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم الثلاثاء أعضاء البرلمان البريطاني بمنحها المزيد من الوقت من أجل المفاوضات بشأن تغيير بروتوكول "شبكة الأمان" لحماية الحدود الأيرلندية المفتوحة في أي اتفاق بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي إنها أبلغت زعماء الاتحاد الأوروبي بما يريده البرلمان "من أجل الاتحاد خلف اتفاق الخروج: وتحديدا، التغييرات الملزمة قانونا بالنسبة لشبكة الأمان الخاصة بحدود أيرلندا.

Advertisements

وأبلغت ماي مجلس العموم البريطاني " أنها توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإجراء مزيد من المحادثات، إننا الآن نحتاج بعض الوقت لإتمام العملية".

وأضافت ماي " عندما نحقق التقدم الذي نحتاجه، سوف نجري تصويتا جديدا جادا (للبرلمان)".

وتعهدت ماي بتقديم بيان آخر إلى البرلمان في 26 شباط/فبراير الجاري مع التصويت على ما الذي يجب أن يحدث خلال الأيام المقبلة، إذا لم يكن قد تم التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي".