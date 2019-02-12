المحرصاوي: جامعة الأزهر توفر كافة سبل الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، حرص الجامعة على توفير كافة سبل الرعاية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى نجاح تجربة الاختبار الإلكتروني للطلاب المكفوفين.

وقال المحرصاوي - خلال لقائه وفدا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الثلاثاء- إن الجامعة حريصة على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة؛ لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد بدور وزارة الاتصالات في هذا الشأن، خاصة بعد إقامة الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتؤهلهم لممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور وتؤمن لهم حياة كريمة خالية من التمييز خلال مراحل التعليم وبعد التخرج، بما يوفر لهم فرص عمل مناسبة.

وأوضح أن هناك 4 آلاف و530 طالبًا وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة يدرسون بالأزهر منهم 547 طالبًا وطالبة بكليات الجامعة، لافتا إلى أن هناك توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتوفير الرعاية الكاملة لمتحدي الإعاقة، والسعي نحو دمجهم في المجتمع.