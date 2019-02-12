محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عبد الرحمن عبد الحافظ وعضوية المستشارين وائل عمر أحمد وأحمد صلاح الدين إبراهيم، وأمانة سر صلاح محمود، بالسجن المؤبد 25 عاما على 5 متهمين، والمشدد 3 سنوات لـ 5 آخرين؛ لإدانتهم بقتل 4 أشخاص داخل إحدى قرى مركز المنيا عام 2016.
وشمل الحكم 5 أشخاص من عائلتين، بالسجن المؤبد حضوريا 25 عامًا، كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات حضوريا بحق 5 آخرين في قضية قتل 4 أشخاص من عائلتين بإحدى قرى مركز المنيا، على خلفية مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب سرقة بقرة، ومعاكسة بنات من إحدى العائلتين.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 من شهر يوليو 2016، عندما وقعت مشاجرة بين العائلتين، وأدت إلى مقتل "ع. م"، و"أ. م" طرف أول، و"ط. ا"، و"م. ط" طرف ثاني، وإصابة 8 أشخاص آخرين من الطرفين، تم نقلهم إلى المستشفى العام حينذاك وتماثلوا للشفاء.
وكانت النيابة العامة، أحالت المدانين الـ10 إلى محكمة الجنايات عام 2018 وأسندت لهم ارتكاب وقائع قتل 4 أشخاص بينهم طلاب، وإصابة 8 آخرين، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب "بقرة".. "المؤبد" و"المُشدد" لـ10 مُتهمين بقتل 4 أشخاص في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.