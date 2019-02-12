الرئيس الأفغاني يقيل رئيسًا وأعضاء اللجنتين المعنيتين بالانتخابات

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أقال الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، اليوم الثلاثاء، رئيسا وأعضاء اللجنتين المعنيتين بعملية الانتخابات في البلاد؛ اللجنة المستقلة للانتخابات واللجنة المستقلة للشكاوى الانتخابية.
ونص قرار الرئاسي الأفغاني، الذي أوردته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، على إقالة بعد التصديق علىالتعديلات المدخلة على قانون الانتخابات وإقرارها اليوم.
وأشار القرار إلى أن رئيسي اللجنتين وأمنائهما سيستمرون في تسيير أعمال اللجنتين بصفتهم قائمين بالأعمال لفترة مؤقتة، مضيفا أنه على الأحزاب السياسية المسجلة لدى
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أفغانستان في يوليو من العام الجاري بعد أن تأجلت عن الموعد الذي كان مقررا لها في إبريل القادم.
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