يقتحم مدرسة بنات وهو متجرد من ملابسه في مكة

ضبط مريض نفسي حاول اقتحام مدرسة بنات بمخطط الشرائع 7 بمكة المكرّمة.من قبل الجهات الأمنية.
وفُوجئ عددٌ من أولياء الأمور وحارس مدرسة الثانية والثلاثين بعد المائة الابتدائية للبنات بمخطط الشرائع7، بشخص يحاول الدخول للمدرسة وتظهر عليه تصرفات غريبة، في أثناء صرف طالبات الصفوف الأولية، فيما تمّ منعه، حتى قام بخلع ملابسه
وباشرت الجهات الأمنية بعد تلقيها البلاغ الموقع، وألقت القبض على العاري لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه.
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