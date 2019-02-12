يقتحم مدرسة بنات وهو متجرد من ملابسه في مكة

مكة المكرمة-. ليندا سليم

ضبط مريض نفسي حاول اقتحام مدرسة بنات بمخطط الشرائع 7 بمكة المكرّمة.من قبل الجهات الأمنية.

وفُوجئ عددٌ من أولياء الأمور وحارس مدرسة الثانية والثلاثين بعد المائة الابتدائية للبنات بمخطط الشرائع

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7، بشخص يحاول الدخول للمدرسة وتظهر عليه تصرفات غريبة، في أثناء صرف طالبات الصفوف الأولية، فيما تمّ منعه، حتى قام بخلع ملابسهعلى مرآى من الحاضرين، وسط خوف وهلع في نفوس الطالبات؛ ما اضطر الأهالي إلى عمل حاجز بشري بينه وبين بوابة المدرسة لحين وصول الجهات الأمنية.

وباشرت الجهات الأمنية بعد تلقيها البلاغ الموقع، وألقت القبض على العاري لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه.



