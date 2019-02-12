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الملك سلمان يؤكد لمحمود عباس تأييده حق الفلسطينيين في قيام دولتهم المستقلة

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الملك سلمان آل سعود مع الرئيس محمود عباس
وكالات:

يبحث محمود عباس، الرئيس الفلسطينى، مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، عن مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، أثناء زيارته للمملكة العربية

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وأكد الملك سلمان أثناء لقائه رئيس فلسطين، اليوم الثلاثاء، على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني

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الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرئيس محمود عباس عبر عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها لفلسطين.

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