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يبحث محمود عباس، الرئيس الفلسطينى، مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، عن مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، أثناء زيارته للمملكة العربيةالسعودية.
وأكد الملك سلمان أثناء لقائه رئيس فلسطين، اليوم الثلاثاء، على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني
وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرئيس محمود عباس عبر عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها لفلسطين.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يؤكد لمحمود عباس تأييده حق الفلسطينيين في قيام دولتهم المستقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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