كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفجار سيارة مفخخة قرب معبر علي الحدود السورية التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفجرت سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش على مشارف البلدة السورية " الراعي قرب الحدود التركية يوم الثلاثاء وفقا لما ذكره المقيمين و أحد عمال الطوارئ لوكالة رويترز.

كما ضرب الانفجار نقطة تفتيش فى حوالى الساعة الخامسة صباحا بعيدا عن الحدود ، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة وأربعة مدنيين ، وفقا لعامل الطوارئ في المنطقة.

وذكرت قناة ان تي في التركية في وقت سابق ان الانفجار وقع على الجانب السوري من المعبر الحدودي حوالي الساعة الثانية والنصف غرب قرية الراعى.وتقع بلدة الراعى في منطقة تخضع لسيطرة المتمردين المدعومين من تركيا ، وقد تم الاستيلاء عليها من مسلحي الدولة الإسلامية في عملية "درع الفرات" في أنقرة في عام 2016.