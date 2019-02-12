كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا وتركيا تتفقان على إجراء حاسم في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفقت روسيا وتركيا اليوم على أنهما بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتثبيت الوضع في محافظة إدلب السورية بعد محادثات بين وزيري الدفاع في البلدين ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية "ريا".

وجاء هذا الاعلان بعد محادثات بين وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو ووزير الدفاع التركى هولوسى اكار فى انقرة.

وقد حددت في بيان مشترك أنها لم تحدد ماهية التدابير الحاسمة أو متى يمكن اتخاذها.

كما صدر البيان قبل قمة سورية بين قادة تركيا وروسيا وايران في روسيا يوم الخميس.

وقال وزير الخارجية التركي ميفلوت جاسوش أوغلو في وقت سابق من هذا العام إن موسكو طرحت فكرة قيام روسيا وتركيا بتشكيل عملية مشتركة لطرد المسلحين من إدلب ، لكنها لم تذكر كيف شعرت أنقرة بهذه الفكرة.

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وأشار البيان يوم الاثنين ، كما أوردته وكالة"ريا" عن "الحاجة بشكل خاص إلى اتخاذ تدابير حاسمة لضمان الأمن في منطقة إدلب المنزوعة السلاح".

"وعلى الرغم من الاستفزازات ، أكدنا على أهمية الحاجة إلى مواصلة الشراكات بين المخابرات لبلدينا لإرساء السلام ودعم الاستقرار في إدلب" .

وكانت روسيا ، إحدى أقوى حلفاء الحكومة السورية ، وتركيا توسطت في التوصل إلى اتفاق في سبتمبر لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في منطقة شمال غرب إدلب تخلو من جميع الأسلحة الثقيلة ومقاتلي المقاتلين.

وساعد الاتفاق على تجنب هجوم حكومي على المنطقة ، آخر معقل رئيسي لمعارضي الرئيس بشار الأسد.

ومع ذلك ، فقد اشتكت موسكو من تصاعد العنف في المنطقة ، وقالت إن المسلحين الذين اعتادوا على الانتماء لجماعة النصرة يتحكمون في مساحات واسعة من الأراضي.ودعت موسكو في الأسبوع الماضي تركيا إلى بذل المزيد لمحو المتشددين هناك.