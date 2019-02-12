كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تطالب تركيا بوقف شراء منظومة"إس- 400" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت الولايات المتحدة تركيا إلى وقف شراء صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس- 400" ووصفت هذه الخطوة بأنها مزعجة للغاية ، وفقا للتقارير الصحفية التركية.

وقال ممثل الولايات المتحدة الدائم لدى منظمة حلف شمال الأطلسي " كاي بيلي هاتشيسون" في مؤتمر صحفي ، "إننا قلقون للغاية بشأن أي نوع من أنواع الدفاع الصاروخي الروسي في أحد بلدان تحالفنا". ووفقا لأكيت الموالية للحكومة ، فقد واصل "هوتشيسون" دعوة تركيا إلى عدم المضي قدما في هذا الاتفاق لأن هذا سيغلق كل الاحتمالات بالنسبة لنا لنشر أنظمتنا الدفاعية إلى تركيا.

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حيث إن شراء"إس -400" المتفق عليه في ديسمبر الماضي ، يمثل خطوة هامة إلى الأمام في العلاقات الروسية التركية ، والتعاون بينهم في مجالات السياسة الأخرى يزداد أيضا. كما أخبر مسؤول كبير في الشؤون الخارجية التركية وكالة تاس الروسية للأنباء الأسبوع الماضي أن الأمر الخاص بـ "أس- 400" يمضي قدما كما هو مخطط خلال زيارة لواشنطن العاصمة.

كما أعرب هوتشيسون عن قلق واشنطن بشأن الشراء عدة مرات في العام الماضي لكنه يبدو الآن وكأنه يتخذ موقفا أكثر حزما. كما ذكرت الوكالة بأن أنظمة"إس- 400" لن تتوافق مع الأنظمة الدفاعية للحلفاء الأمريكيين والغربيين في تركيا ، وأضاف: "إن الحلف بأكمله قلق بشأن هذا الأمر ونأمل أن تتخذ تركيا القرار الصحيح وأن تبحث عن نظام آخر".وقال هوتشيسون إنه إذا قامت تركيا بشراء أسلحة روسية ، فإنها قد تعرض أنواع الدفاعات التي يمكن أن يقوم بها حلفاء حلف الناتو في البلاد للخطر ، وتؤثر على التشغيل البيني لأنظمة الدفاع وتنتهك الأمن والمخابرات بين أعضاء التحالف.