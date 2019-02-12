كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره الأمريكي في بروكسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الدفاع التركية يوم الثلاثاء أن وزير الدفاع التركي سيلتقي وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة يوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان ان من المتوقع ان يلتقي كل من خلوصي عكار وباتريك شاناهان على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف الذي من المقرر ان يعقد في بروكسل يومي الاربعاء والخميس.واضاف البيان انه من المتوقع ان يعقد عكار اجتماعات ثنائية مع نظرائه من اليونان وفرنسا وجمهورية مقدونيا الشمالية والجبل الاسود وايطاليا وجورجيا.