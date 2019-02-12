كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزمة المالية تجبر تركيا على طرح "مسجد" للبيع مقابل 3 ملايين دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "حرييت ديلي نيوز" التركية أنه تم طرح مسجد غير مكتمل البناء في مقاطعة أورتاهيسار في شمال شرق تركيا للبيع من قبل السلطات المحلية مقابل 15 مليون ليرة تركية (حوالي 3 ملايين دولار) بسبب الصعوبات المالية.

"وقال مصطفى كورت، رئيس الحي: "كان لدينا مسجد قديم منذ 15 عامًا. هدمناه وأردنا بناء واحد جديد، حتى الآن تم إنفاق 5 ملايين ليرة على المسجد، لكن 45 بالمائة فقط من البناء تم إنجازه، نحن بحاجة إلى 2 مليون ليرة أو أكثر لإكمال البناء، نحن لا نريد أي شيء آخر".

وأضاف كورت إن المسجد أنشئ على مساحة 600 متر مربع ولديه قدرة استيعاب 2000 شخص.

واشتكى الحي من وجود مجمع اجتماعي آخر يتألف من مسجد يتم بناؤه في نفس المنطقة خصصت له السلطات 100 مليون ليرة.

وأكد كورت أن السياسيين يأتون إلى المنطقة خلال وقت الانتخابات ويقدمون "وعودًا فارغة" فيما يتعلق ببناء المسجد.