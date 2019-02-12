فاجأت الفنانة المصرية، شرين عبد الوهاب، جمهورها بإعلانها أن مهرها من زوجها، الفنان حسام حبيب، كان 25 قرشا فقط.
وقالت شيرين عبد الوهاب، خلال حلقتها في برنامج “تخاريف”، أمس الاثنين، إن صداقتها مع حسام حبيب دامت لمدة خمس سنوات، قبل أن يدعوها إلى عشاء، فطرحت عليه موضوع الارتباط.
وأبرزت شرين أنها كانت لا ترى في حسام زوجا لها، ولكن، في إحدى المرات، دعاها إلى العشاء، وخلاله شعرت أنه حبيبها، فطلبت منه أن يتزوجها.
وعبرت شرين عن سعادتها، وراحتها مع زوجها، حسام حبيب، وهي تعيش تجربة الزواج للمرة الثالثة في حياتها، بعد أن أصبحت أما لطفلتين من زوجها السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر شرين هي من طلبت يد حسام حبيب.. والمهر غير متوقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.