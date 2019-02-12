شرين هي من طلبت يد حسام حبيب.. والمهر غير متوقع

فاجأت الفنانة المصرية، شرين عبد الوهاب، جمهورها بإعلانها أن مهرها من زوجها، الفنان حسام حبيب، كان 25 قرشا فقط.

وقالت شيرين عبد الوهاب، خلال حلقتها في برنامج “تخاريف”، أمس الاثنين، إن صداقتها مع حسام حبيب دامت لمدة خمس سنوات، قبل أن يدعوها إلى عشاء، فطرحت عليه موضوع الارتباط.

وأبرزت شرين أنها كانت لا ترى في حسام زوجا لها، ولكن، في إحدى المرات، دعاها إلى العشاء، وخلاله شعرت أنه حبيبها، فطلبت منه أن يتزوجها.

وعبرت شرين عن سعادتها، وراحتها مع زوجها، حسام حبيب، وهي تعيش تجربة الزواج للمرة الثالثة في حياتها، بعد أن أصبحت أما لطفلتين من زوجها السابق.