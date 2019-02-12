ترقب تعيين الولاة اليوم الثلاثاء

بعدما أعلن البيان الصادر عقب المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك يوم الخميس الماضي، تعيين 6 ولاة و15 عاملا، ساد الترقّب، طيلة الأيام الماضية، بشأن اللائحة الرسمية والنهائية للتعيينات الجديدة.

فباستثناء تأكيد بعض المصادر استعداد كل من واليي طنجة والرباط لتبادل منصبيهما، بقيت جل الأسماء المتداولة في دائرة الشك، دون أن يصدر عن وزارة الداخلية أي إعلان رسمي.

وقالت مصادر متطابقة إن الراجح، حسب بعض المعنيين بالتعيينات الجديدة، أن يجرى الاستقبال الملكي للولاة والعمال المعينين اليوم الثلاثاء.

وشملت التعيينات الملكية الجديدة أيضا 9 سفراء ومسؤولين سامين آخرين.