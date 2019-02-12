عرس “إكشوان” بالتذاكر

كشفت آية، زوجة الشاب “مصطفى” إكشوان”، أن العرس، المقرر إقامته، قريبا، في مدينة سلا، سيكون بالتذاكر، وعلى من أراد حضوره أن يؤدي سعر التذكرة كمساهمة منه لجمع مبلغ مالي للعروسين.

وأكدت زوجة “إكشوان”، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، أنهما وافقا على حضور العرس، الذي تنظمه النكافة، مونية رمسيس، وخبير التجميل، جواد فنانة.

وحظيت آية بخاتم مرصع بالألماس من إحدى متاجر بيع المجوهرات، هدية لها في حفل زفافها.

ويرتقب أن يشارك بعض الفنانين في حفل الزفاف، من بينهم إلهام قروي، التي وعدت بمنح العروسين 3 حصص تدليك في صالون التجميل الخاص بها.