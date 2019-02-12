شاحنة تعطل ممر الطريق السيار..”اقتحمت” نقطة الأداء وغطت الكاميرات وأوقفت الحركة!-صورة

عرقلت شاحنة كبيرة، ليلة أمس الاثنين، حركة السير في مدخل الطريق السيار على مستوى نقطة إيمنتانوت، بعد تجاوزها العلو القانوني، في مشهد أثار غضب عدد من السائقين، الذين ظلوا عالقين لمدة طويلة أمام المدخل، في انتظار إيجاد حل للشاحنة.

وأدى تجاوز الشاحنة الكبيرة للعلو القانوني إلى اصطدامها بالكاميرات، وبعض التجهيزات الخاصة بالاستشعار الإلكتروني للعربات، في صورة أغضبت المستخدمين بنقطة مدخل الطريق السيار في إيمنتانوت.

يذكر أن المدخل السالف الذكر للطريق السيار في إيمنتانوت، يعتمد على ممر وحيد لمرور العربات، ما تسبب في تعطيل بقية المركبات، قبل أن يتم فتح الممر الاحتياطي، وتسليم السائقين تذاكر الولوج بطريقة يدوية، بعد احتجاجات عدد مهم منهم.

وظلت الشاحنة عالقة في المكان، في انتظار حلول مسؤولي شركة الطريق السيار، والتواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في واقعة تجاوزها للعلو القانوني المسموح به، وتعريض مستعملي الطريق السيار للخطر.