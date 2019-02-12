لأول مرة..مارسيلو يكشف حقيقة رحيله عن ريال مدريد

نفى مارسيلو، نجم ريال مدريد الإسباني، نيته في الرحيل بالفترة الحالية عن المجموعة، بعد تداول خبر توصله بعرض بارز من نادي يوفنتوس، الذي يلعب له زميله السابق بـ “الميرنغي”، كريستيانو رونالدو.

وأوضح مارسيلو في تصريحات تلفزيونية، بأن يوفنوس يعد ضمن أبزر أندية القارة العجوز، لكنه بالفترة الحالية لا يريد أي شيء من غير الدفاع عن قميص الملكي، والمساهمة في تحقيق ألقاب جديدة خلال السنة الجارية.

وعن إمكانية طرده، من طرف النادي مستقبلا، أضاف مارسيلو: ” أنا أتق بقدراتي وإمكانياتي داخل المجموعة، إن قرر النادي تسريحي سأوافق على ذلك، لكنني متيقن بأن المسؤولين والإدارة لن يقومان بشيء مماثل لا الان ولا حتى مستقبلاً.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية، قد فجرت مفاجأة إمكانية رحيل مارسيلو إلى فريق “السيدة العجوز”، بسبب توثر علاقته بالمدرب الجديد سانتياغو سولاري، قبل أن يخرج اللاعب لتوضيح موقفه من الأخبار التي تهم مستقبله مع ريال مدريد.