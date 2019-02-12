بنعطية يتحدث عن علاقته برونار ويدافع عن فريقه الجديد الدحيل

قال مهدي بنعطية، الوافد الجديد على صفوف نادي الدحيل القطري، إن مدرب المنتخب الوطني المغربي هيرفي رونار، احترم اختياره بخوض تجربة خليجية الأولى في مشواره، منهياً بذلك ارتباطه بفريق يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح الدولي المغربي في حوار مع صحيفة “ليكيب”، أن رونار احترم اختياره التوقيع بشكوفات الدحيل القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بالرغم من أنه يفضل التجارب الأوروبية بدلاً من الخليجية والعربية.

وواجه بنعطية حملة انتقادات واسعة بالفترة الأخيرة، دفعته بالخروج مراراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لتوضيح موقفه ومطالبة الجماهير بإحترام اختياره بالتوقيع للدحيل، رغم العروض الأوروبية البارزة التي توصل بها.

اللاعب السابق في صفوف يوفنتوس شدد، بأن علاقته برونار ليست فقط مهنية بل هي علاقة صداقة، مشيراً إلى أنه سيكون دائماً تحت إشارة المنتخب المغربي، وسيقبل بصدر رحب أي قرار بإجلاسه بدكة البدلاء، أو عدم استدعاءه مستقبلاً.

يٌشار، إلى أن مهدي بنعطية، قد أنهى ارتباطه مع يوفنتوس بعد عرض الـ 8 مليون أورو التي توصل بها النادي الإيطالي من الدحيل، في حين تم تحديد 5 ملايين أورو راتبا سنويا للاعب، مع حوافز مالية أخرى.