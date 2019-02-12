مدرب لوبي ستارز النيجيري يتوعد الوداد: “جاهزون للمباراة وسترون فريقا مغايرا” – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

عبر سولومون بايدي، مدرب لوبي ستارز النيجيري عن جاهزية فريقه من أجل “الثأر” من فريق الوداد البيضاوي، والانتصار عليه في مباراة اليوم، التي ستجمع بينهما بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم رابع جولات دور المجموعات من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية.

وقال بايدي، في الندوة الصحفية التي عقدها، عشية أمس الإثنين بقاعة الندوات التابعة للملعب، إن ” لوبي ستارز مستعد تماما لهذه المباراة، صحيح أننا انهزنما بميداننا في المباراة الماضية، لكننا عازمون على الفوز أيضا بميدان الوداد، ستتأكدون من ذلك، وسترون فريقا مغايرا غدا على أرضية الملعب”.

وبخصوص مباراة مرحلة الذهاب التي انهزم فيها بميدانه وأمام جماهيره، قال مدرب الفريق النيجيري، إن فريقه ” لم يكن محظوظا، لقد كنا الطرف الأفضل على أرضية الملعب، غير أن الحظ لم يكن في جانبنا، لا أرغب في الحديث عن أمور أخرى، ولككنا سنركز على مباراة الغد، التي نرغب في أن نظهر فيها بوجه مغاير”.

وأكد بايدي على أن فريقه، كما هو الامر بالنسبة للوداد، يطمح لأن يتوج باللقب، “والتتويج يمر حتما بالفوز بهذه المباراة”.

إليكم التصريح الكامل لبايدي في الندوة الصحفية: