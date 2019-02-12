الخليل: المستوطنون يهددون عائلة بالقتل لإجبارها على إخلاء منزلها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرضت عائلة فلسطينية في مدينة الخليل، اليوم الثلاثاء، لتهديدات المستوطنين لها بالقتل إذا لم ترحل من منزلها.

ونقلت "وفا" عن صاحب المنزل أبو عماد اقنيبي قوله إن المستوطنين اقتحموا منزله في البلدة القديمة، وطالبوه بإخلائه، وإلا واجه الموت هو وعائلته.

وعلى صعيد آخر، منعت قوات الاحتلال مجموعات الكفاح للحماية والتوثيق والمراقبة من التواجد في شارع الشهداء، حيث اعتدى المستوطنون على المجموعة لليوم الثالث على التوالي، وعرقلوا عملهم، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة مغلقة عسكريا، وطرد النشطاء.

وقال الكركي القيادي في شباب ضد الاستيطان، عزات الكركي، إن "المنع لن يوقفنا، ولن يمنعنا عن الاستمرار في عملنا في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وسنقدم ما نستطيع للحفاظ على الهوية الفلسطينية في المناطق المغلقة".

وقال الناشط الحقوقي عيسى عمرو إنه تعرض لتهديدات من المخابرات والإدارة المدنية الإسرائيلية، بسبب تأسيس هذه المجموعات، وإن المستوطنين اعتدوا عليه جسديا وعلى النشطاء والأهالي، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالات تهديد بالقتل من متحدثين باللغة العبرية.

ويذكر ان مجموعات الكفاح للحماية والتوثيق والمراقبة قد انطلقت قبل أّيام كردة فعل فلسطينية على طرد التواجد الدولي المؤقت في الخليل، وطرد مجموعات مراقبة دولية من المنطقة.