تظاهرة احتجاجية وإغلاق مدخل قلنسوة ضد هدم المنازل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر عدد من أهالي قلنسوة اليوم، الثلاثاء، على المدخل الرئيسي للمدينة استمرارا للخطوات الاحتجاجية التي أقرتها القوى السياسية ضد أوامر الهدم الصادرة بحق عدد من المنازل.
ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الهدم التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية في البلدات العربية، مطالبين بإيجاد حلول سريعة لقضايا الأرض والمسكن.
كما قام المتظاهرون بإغلاق مدخل قلنسوة احتجاجا على سياسة هدم المنازل.
وقامت الشرطة باستفزاز المتظاهرين في محاولة لقمع احتجاجهم، كما أقدمت على اعتقال أحد المتظاهرين وإحالته للتحقيق.
وتأتي هذه التظاهرة استمرارا للاحتجاجات في مدينة قلنسوة ضد سياسة هدم المنازل التي تهدد 3 منازل بالهدم الفوري، بحجة البناء غير المرخص.
وقد حصل أصحاب المنازل المهددة بالمنزل، مؤخرا، على أمر بوقف تنفيذ أوامر الهدم إلى حين تحديد جلسة في المحكمة للبت في القرار.
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