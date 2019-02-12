غانتس يتموضع على يمين نتنياهو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هاجم رئيس حزب "مناعة لإسرائيل"، بيني غانتس، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في أشرطة مصورة، نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، حول أدائه تجاه حركة حماس، ودعمه لـ"خطة فك الارتباط" من قطاع غزة عام 2005، وغلاء المعيشية ووضع الجهاز الصحي.

وفي أحد هذه الأشرطة، والتي يظهر فيها مستوطنون يهربون إلى الملاجئ في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة بينما تنطلق صافرات الإنذار، كتب غانتس "نتنياهو يدفع للقتلة من حركة حماس 15 مليون دولار نقدا شهريا. وفي المقابل، تلقينا مئات الصواريخ على سكان الجنوب، وعشرات آلاف الدونمات المحروقة، ومئات الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، وعشرات آلاف الأطفال في الملاجئ. لن ندفع إتاوة لحركة حماس، ولن نتخلى عن سكان الجنوب"، على حد تعبيره.

ويتطرق شريط آخر إلى "فك الارتباط" من قطاع غزة عام 2005، والذي يقول فيه إن أعضاء الليكود، وبضمنهم نتنياهو، أيدوا فك الارتباط.

وكتب غانتس أن يسرائيل كاتس وتساحي هنغبي ويوفال شطاينتس ونتنياهو أخلوا يهودا بالقوة. مضيفا أنه "ليس هكذا يصنع السلام المضمون".

وفي الشريط الثالث يتطرق غانتس إلى غلاء المعيشة وانهيار جهاز الصحة، ويقول "كلنا بحاجة إلى حكومة تحل مشكلتنا الحقيقية ولا تنشغل بنفسها".

ويتعهد غانتس في الشريط بأن "الحكومة برئاسته ستعلن عن حالة طوارئ في جهاز الصحة، وإقامة مستشفيين آخرين في الشمال والجنوب، وتقود ثورة في مجال تساوي الفرص في جهاز التعليم، وتعمل على كسر التكتلات والاحتكارات وتشجيع المنافسة".