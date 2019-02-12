انت الان تتابع تفاصيل خبر الإمارات تفرج عن صحفي أردني بعد سجنه أكثر من 3 سنوات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 05:26 مساءً - أكدت زوجة الصحفي تيسير النجار المعتقل لدى الإمارات منذ 3 سنوات، ماجدة الحوراني، اليوم الثلاثاء، وصوله إلى العاصمة الأردنية عمّان، بعد إطلاق سراحه.

وقالت الحوراني بحسب وسائل إعلام أردنية، إن السلطات الإماراتية أفرجت عن زوجها اليوم الثلاثاء، وتم إبلاغها من قبل السلطات الأردنية بذلك وأن عليهم الذهاب لاستقباله في المطار.

وحكم على النجار عام 2015 بالسجن 3 أعوام ودفع غرامة "باهظة"، إثر منشور على حسابه بموقع فيسبوك يعود لعام 2014 (قبل سنة من دخوله أبوظبي)، انتقد فيه دور الإمارات ومصر في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واحتجز النجار في سجن الوثبة الصحراوي، بعد توقيفه بمطار أبوظبي، حين كان يستعد للسفر إلى العاصمة عمّان، في 13 ديسمبر 2015.

وفي مارس 2017، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن النجار أدين بموجب المادة 29 من قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتليها غرامة تزيد على 500 ألف درهم إماراتي بسبب "الإضرار بسمعة دولة الإمارات ورموزها".

وأطلقت زوجة النجار، في يونيو الماضي، حملة لجمع المبلغ المالي المطلوب منه تسديده للإفراج عنه بحلول نهاية عام 2018، بعد قضائه 3 سنوات في السجن. وحاول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي النشر عن قضيته، لمساعدة زوجته في ذلك.