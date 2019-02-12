انت الان تتابع تفاصيل خبر تفجير ضخم يستهدف معبر "الراعي" بين الحدود السورية التركية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 05:26 مساءً - قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، إن إصابات وقعت نتيجة الانفجار الذي حدث في الجانب السوري من الحدود مع مدينة كيليس جنوب التركية.

وذكرت قناة "تي آر تي عربي" التركية، أن سيارة مفخخة انفجرت على الجانب السوري من الحدود مع تركيا بالقرب من معبر الراعي.

يتبع ..