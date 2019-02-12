انت الان تتابع تفاصيل خبر أوامر باعتقال 1112 تركياً للاشتباه في صلتهم بجماعة "غولن" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 05:26 مساءً - بدأت أنقرة، اليوم الثلاثاء، عملية كبيرة ضد من تشتبه بارتباطهم برجل الدين التركي المعارض فتح الله غولن، على خلفية اتهامه بتدبير محاولة الانقلاب على السلطات في 2016.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية، أن عملية يوم الثلاثاء التي تستهدف نحو 1112 شخصاً، مرتبطة باختبارات الشرطة عام 2010 لمن كانوا يسعون للحصول على منصب نائب مفتش الشرطة واتهامات بأن بعضهم حصل على الأسئلة مسبقا.

وتوضح العملية المرتبطة بحالات غش مزعومة في اختبارات الشرطة أن السلطات لا تتهاون في حملتها بعد مرور عامين ونصف العام على محاولة الانقلاب الفاشلة باستخدام طائرات حربية وطائرات هليكوبتر ودبابات.

وتنفذ الشرطة التركية مداهمات بشكل منتظم ضد أنصار غولن منذ انقلاب يوليو 2016 الفاشل الذي أودى بحياة 250 شخصاً، بينما ينفي غولن ضلوعه في الأمر.

وأمر الادعاء التركي، الاثنين الماضي، باعتقال مئة جندي للاشتباه في صلتهم بشبكة غولن، وقالت وكالة "الأناضول"، إن "أوامر الاعتقال جاءت نتيجة لتحقيقات بشأن اتصالات جرت عبر هواتف عامة تعمل بمقابل نقدي بين أفراد يشتبه بأنهم أعضاء في شبكة غولن. وتابعت أن العمل جار لتنفيذ الاعتقالات".

وقالت الوكالة، إنه حتى الآن تم اعتقال 124 مشتبها بهم في العملية التي أطلقها مكتب الادعاء في أنقرة وامتدت لتشمل 76 إقليما. ولم يتضح عدد رجال الشرطة بين المشتبه بهم إذا كان هذا الاحتمال واردا.

وبحسب منظمات حقوقية دولية تم سجن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار محاكمتهم، في حين جرت إقالة أو إيقاف 150 ألفاً من الموظفين والعسكريين وغيرهم عن العمل في إطار أعمال التطهير بعد محاولة الانقلاب.